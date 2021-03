Bolsas europeias em alta com turismo a dar cartas. Juros dos EUA em máximos antes de Fed

há 32 min. 08h53

Europa em alta com recuperação económica a fazer setor do turismo disparar

As ações europeias regressar às vitórias, num dia em que as empresas do setor do turismo estão de novo a disparar, animadas com a recuperação económica em marcha, depois de os indicadores na China terem mostrado resiliência nos primeiros meses do ano.



O Stoxx 600 - índice que reúne as 600 maiores cotadas da região - estão agora a valorizar 0,61% para os 425,67 pontos, depois de uma quebra na sessão da passada sexta-feira ter interrompido um ciclo de ganhos.



Em destaque está o setor do turismo que avança quase 3%, com os restantes setores a ganharem em torno de 1%, como é o caso das fabricantes automóveis e das empresas de telecomunicação.



Os bancos centrais estão novamente em cheque esta semana, com o encontro de dois dias da Reserva Federal dos Estados Unidos a ter particular importância num contexto em que os juros do Tesouro do país a dez anos estão novamente em máximos de mais de um ano acima dos 1,6%.



Na semana passada, o Banco Central Europeu (BCE) conseguiu pôr mão à subida das "yields" na Zona Euro através de uma comunicação forte e cabe agora à Fed tentar fazer o mesmo.





Policy tightening fears in China amid a

deluge of data set a jittery tone overnight. Central bankers

elsewhere will hope to avoid the same fate –- it’s too soon for

stimulus endgames with inflation transitory, right? Let’s see

what bond investors say at the U.S. 10-year yield flirts with a

1.62% handle.