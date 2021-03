Portugal suspende vacina AstraZeneca. Vacinação de professores adiada

O Governo suspendeu a administração da vacina AstraZeneca até que a Agência Europeia do Medicamento dê esclarecimentos, à semelhança do que já tinham feito vários outros países europeus e asiáticos.Em conferência de imprensa, Rui Ivo, presidente do Infarmed, explicou que a decisão foi tomada com base no princípio da "precaução em saúde pública"."Esta recomendação foi apresentada após terem sido hoje conhecidos novos casos de reações adversas através de doenças graves que foram reportadas em vários países europeus após a administração da vacina AstraZeneca", disse.

"Estes casos estão em avaliação (…) e ainda não foi possível estabelecer uma relação de causalidade entre os casos reportados e a toma da vacina. Estamos a aguardar que durante esta semana possa haver resultados dessa avaliação", acrescentou.



Graça Freitas, que referiu que as reações são "extremamente graves", mas "extremamente raras", deixou uma palavra de tranquilidade e outra palavra de alerta.



"Se foi vacinado mantenha-se tranquilo. Estas reações foram extremamente raras e no nosso país não forma reportados novas [reações] semelhantes ao encontrado nos nossos países".





"No entanto, e apesar de voltar a dizer mantenha-se tranquilo, gostava também de disser que se mantenha atento. E se sentir mal estar persistente, portanto durante alguns dias, sobretudo se for acompanhado de nódoas negras e hemorragias cutâneas não hesite e consulte um médico", acrescentou a diretora-geral de saúde."Uma palavra de confiança para todos os que já se vacinaram e por todos aqueles que se pretendem vacinar", disse Graça Freitas. "A vacina será libertada quando houver evidência que a relação entre o benefício e o risco é positiva".Com a decisão, a vacinação dos docentes e não docentes das escolas que retomaram o ensino presencial será adiada, reconheceu o coordenador da task-force para a vacinação. De acordo com o jornal Público, a vacinação destes profissionais chegou a estar prevista para o próximo fim-de-semana."A principal consequência nesta pausa é a alteração que teríamos para o fim-de-semana dos docentes e não docentes do pré-escolar e do primeiro ciclo. Com esta decisão que foi tomada esta tarde os planos que estavam em execução foram postos em pausa. Estes planos são adiados para o momento em que as dúvidas deixem de existir", disse Henrique Gouveia e Melo."Até lá o plano prossegue com outras vacinas e prevê-se que a primeira fase da vacinação esteja terminada no mês de abril", acrescentou.



Os professores e todos os utentes de mais de 50 anos mas com mais de comorbilidades vão ser vacinados com outras vacinas, disse Rui Ivo.

"O processo de vacinação fica ligeiramente adiado" em cerca de duas semanas, acrescentou. "O prazo era meados de abril (...) vamos concentrar as vacinas disponíveis nos grupos mais prioritários", ou seja, que têm comorbilidades e nos mais idosos.Notícia em atualização