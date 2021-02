Europa inverte depois de seis sessões no verde. Petróleo soma há oito sessões e passa os 61 dólares

07h30

Bolsas acalmam perto de recordes com euforia dos estímulos a dissipar-se

As ações mundiais mantêm-se perto dos níveis recorde que têm vindo a atingir, embora já não haja uma concordância tão alargada no verde. Esta terça-feira, as expectativas quanto aos estímulos estão mais moderadas e o impacto de uma inflação crescente começa a ser tomado em conta.





Depois de o índice ter registado seis sessões no verde, os futuros do S&P500 seguem pouco alterados, à semelhança dos europeus. A esperança de que a administração de Joe Biden consiga passar um pacote de estímulos massivo tem sustentado as subidas, mas está a ficar mais fraca.





Na Ásia, o Compósito de Xangai mostrou a maior força, ao subir 1,6%, enquanto o australiano S&P/ASX 200 foi o que mais caiu – 0,9%. Mais moderados, fecharam o japonês Topix e o sul-coreano Kospi, que avançaram 0,1%.





"Estamos a chegar ao ponto em que temos de nos começar a preocupar acerca do risco de como nos levantamos com esses estímulos" e se "as avaliações estão demasiado caras", defendem os analistas da Nuveen, citados pela Bloomberg.