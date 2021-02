Europa soma mais de 1% com estímulos e vacinas a animar. Febre da prata arrefece

há 41 min. 08h20

Petróleo confiante na procura

As cotações do petróleo sobem pela terceira sessão consecutiva, com os investidores a mostrarem-se mais confiantes acerca do futuro da procura, uma esperança sustentada pelo avanço nos planos de vacinação e pela renovada perspetiva de estímulos, depois do o presidente norte-americano, Joe Biden, ter sublinhado que vai continuar a insistir na sua proposta.





Ao mesmo tempo, uma quebra no dólar está a ajudar a matéria-prima, já que esta é denominada na moeda norte-americana.





O barril de Brent soma 0,83% para os 56,83 dólares, a par com o West Texas Intermediate, que avança 0,97% para os 54,07 dólares em Nova Iorque.