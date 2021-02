Efeito Reddit perde gás com GameStop a desvalorizar mais de 60% em dois dias

Leia Também Participe na discussão sobre o movimento dos investidores amadores que está a agitar os mercados

Gavin Wendt, analista da MineLife Pty, citado pela Bloomberg. "Há uma grande diferença entre tentar manipular a negociação de ações em comparação com uma grande 'commodity' negociada em bolsa", acrescenta.



O mercado da prata é muito mais profundo e menos volátil, do que as ações de menor valor como as da GameStop. A retalhista de videojogos tem uma capitalização de mercado a rondar os 15 mil milhões de dólares, enquanto que o valor da prata em Londres anda em torno dos 48 mil milhões de dólares.

O ímpeto dos investidores amadores organizados no Reddit parece estar a esmurecer, numa altura em que as empresas que protagonizaram este ataque aos fundos de investimento, como a GameStop ou a AMC, estão a perder terreno novamente.O caso mais gritante é mesmo o da GameStop, uma retalhista de videojogos, que em duas sessões perdeu mais de metade do valor atingido. Hoje, a empresa está a desvalorizar 54%. O mesmo acontece com a AMC, a distribuidora de cinemas nos Estados Unidos, que cai 43%.A GameStop conseguiu uma valorização de 400% na semana passada, altura em que as apostas na queda da empresa eram superiores aos 100%, o que significava que havia mais ações a apostar na queda da empresa, do que a querer que a sua cotação subisse. Agora, este valor caiu para os 53%, de acordo comOntem foram negociadas cerca de 37 milhões de ações da GameStop, que apesar de ainda ser um valor elevado face ao que se verificava antes deste "ataque", mas muito aquém dos 200 milhões de títulos transacionados no passado dia 22 de janeiro, quando atingiu um máximo de liquidez.O utilizador do Reddit DeepFucckingValue, que originou o ataque às ações da GameStop continua a manter os seus títulos, arriscando uma queda de 5 milhões de dólares, tendo em conta a queda desta segunda-feira, de acordo com uma publicação feita pelo próprio neste fórum. Contudo, este investidor entrou na empresa em abril do ano passado, com 50 mil dólares, e viu o seu portefólio atingir os 50 milhões de euros há uns dias.Mesmo a prata, que parece ter sido o mais recente foco deste grupo organizado no Reddit, que conta agora com mais de 8 milhões de utilizadores - face aos poucos mais de 2 milhões antes da GameStop ter disparado em bolsa - está a cair hoje 7%, depois de nos últimos dias ter valorizado para máximos em mais de oito anos.Ainda assim, a queda da prata "não é surpeendente", como explica