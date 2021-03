Wall Street atinge novos recordes com ajuda das companhias aéreas e de olho na Fed

O Dow Jones encerrou a subir 0,53%, para se fixar nos 32.953,46 pontos, o que constituiu um recorde de fecho, tendo durante a sessão atingido um novo máximo histórico nos 32.973,40 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 somou 0,65% para se fixar nos 3.968,94 pontos. Também fixou um novo recorde, na negociação intradiária, ao tocar nos 3.970,08 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,05% para se estabelecer nos 13.459,71 pontos.

A contribuir para o movimento positivo de hoje estiveram as companhias aéreas, que reportaram uma forte procura.

Numa conferência de investidores organizada nesta segunda-feira pelo JPMorgan, os executivos da American Airlines, United, Delta e JetBlue disseram estarem todos com um robusto aumento das reservas para o tradicional período de pausa da primevera – e alguns sublinharam que já estão também a vender um crescente número de passagens para o verão.

"As últimas três semanas foram as melhores três semanas desde o início da pandemia", declarou o CEO da American Airlines, Doug Parker, citado pela CNN. "Estamos a aproximar-nos dos níveis de 2019 em reservas totais", acrescentou.

Contudo, Parker disse que as receitas estão ainda abaixo dos níveis pré-pandémicos, atendendo ao facto de haver menos reservas para destinos mais lucrativos (viagens de negócios e viagens para fora do país).

Hoje, as "yields" das obrigações do Tesouro a 10 anos aliviaram, depois de na sexta-feira terem disparado para máximos de 6 fevereiro do ano passado, nos 1,641%.

Os juros da dívida pública têm estado a subir nos EUA devido aos receios de que um eventual aumento da inflação (decorrente do vasto pacote de estímulos aprovado na semana passada) possa levar a Reserva Federal norte-americana a subir os juros diretores mais cedo do que se espera.

Os investidores aguardam agora com expectativa a reunião de amanhã e quarta-feira da Fed, à espera de sinais sobre o rumo da política monetária do banco central.