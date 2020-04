Bolsas em alta com investidores de olho nos bancos centrais. Petróleo afunda 11% em Nova Iorque

07:28

Ásia sorri com novos estímulos do BoJ. Futuros da Europa e dos EUA em alta

A semana abriu de forma positiva para os índices em todo o mundo que beneficiaram dos sinais positivos dados pelas principais economias na luta contra a propagação do coronavírus, numa semana marcada por reuniões dos mais importantes bancos centrais.



O Banco do Japão (BoJ) deu o pontapé de saída e cortou os limites à compra de dívida do país, de forma a controlar o impacto económico que o coronavírus está a ter, em linha com aquelas que tinham sido as indicações já dadas pelos congéneres Banco Central Europeu (BCE) e Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed).



Esta semana, para além do BoJ, teremos ainda as reuniões da Fed e também do BCE, que poderão dar algumas novidades em termos de política monetária para combater economicamente o vírus.



A propagação e o número de mortes da covid-19 diminuiu neste fim de semana em alguns dos países europeus que estão a ser mais afetados, como foi o caso de Espanha, Itália e França. O mesmo se verificou em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde o número de mortes causadas pelo coronavírus abrandou para mínimos de um mês.



Como reação a todos os sinais positivos, as praças asiáticas conheceram uma sessão positiva, com o Nikkei do Japão a subir 2,75%, enquanto os principais índices da China, Coreia do Sul e Hong Kong ganharam entre 0,7% e 2%.



Os futuros do S&P 500 sobem 1,02% e os futuros do Stoxx 50, índice que reúne as 50 maiores cotadas da Europa, valorizam 2,6% indicando uma abertura de sessão favorável.