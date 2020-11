Bolsas em queda na reta final de mês recorde

09h14

Bolsas atenuam perdas a caminho de melhor mês de sempre

Depois de uma abertura generalizada em terreno negativo, as principais praças europeias surgem agora divididas entre ganhos e perdas, sendo que aquelas que continuam no vermelho atenuaram as quedas face ao arranque da sessão.



É por exemplo o caso do índice de referência europeu Stoxx600, que recua 0,12% para 392,75 pontos. Os setores da banca, da energia (os dois que acumulam maiores ganhos em novembro) e das viagens registam as maiores quedas, enquanto os setores europeus do imobiliário e do retalho travam perdas mais acentuadas no velho continente.



É também o caso do índice lisboeta PSI-20, que cai agora 0,45% para 4.630,78 pontos, em especial pressionado pela Mota-Engil que perde 6,41% para 1,606 euros depois de na sexta-feira ter somado perto de 15% na sequência da compra de 23% do capital social da construtora portuguesa por 169 milhões de euros por parte da gigante chinesa da construção CCCC.



Esta ainda assim tendência de quedas observada na Europa surge no último dia de um mês que deverá ser recorde para as ações mundiais, que se encaminham para fechar novembro com uma valorização global em torno de 13%, valor que a confirmar-se representa o melhor desempenho mensal de sempre.



O otimismo quanto ao desenvolvimento de vacinas eficazes contra a covid-19 e a respetiva chegada ao mercado na primeira metade de 2021 reforçam as expetativas quanto a uma recuperação económica robusta no próximo ano e contribuem para as valorizações bolsistas verificadas ao longo de novembro.