Petróleo em alta. Dólar perde e ouro ganha, de olhos postos na Fed

08h45

Petróleo segue em alta com receios do lado da oferta

O petróleo está a avançar pelo segundo dia consecutivo, em dias marcados por um aperto na oferta, à medida que aumentam receios de um recuo económico a nível global.





O West Texas Intermediate (WTI), referência para os EUA e com entrega prevista em setembro, perde 1,75% para 98,39 dólares. Já o Brent do Mar do Norte, "benchmark" para a Europa e com entrega prevista para o mesmo mês, ganha 1,68% para 106,92 dólares.

O banco norte-americano Morgan Stanley reduziu as previsões do preço de crude para o resto do ano e 2023, justificando com reduções na oferta."Há claros problemas com a oferta no mercado, o que vai manter um aperto no petróleo para o resto do ano", indica o analista Warren Patterson da ING Groep à Bloomberg.