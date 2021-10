Bolsas europeias interrompem ciclo negativo, petróleo em máximos de 2014

09h41

Europa sobe à boleia da tecnologia e do turismo

As ações europeias estão a subir na manhã desta terça-feira, depois de terem registado um ciclo de três dias seguidos em queda, com apoio do setor tecnológico, mas também do turismo que beneficia com o avanço dos planos de vacinação em toda a região.



Por esta altura, o Stoxx 600 - índice que agrupa as 600 maiores empresas do "velho continente" - ganha 0,30% para os 452,14 pontos. Empresas como a tecnológica Infineon Technologies ou a produtora de cerveja Anheuser-Busch InBev são algumas das melhores prestações da manhã.



Contudo, os ganhos estão a ser novamente contidos pelos novos receios vindos do mercado imobiliário da China. Depois de o Evergrande, agora foi a vez de a rival Fantasia Holdings Group não ter sido capaz de cumprir com o pagamento de 206 milhões de dólares, de um cupão que expirava ontem, 4 de outubro, aos seus credores.



A falha da Fantasia evidencia os sinais de "stress" do setor imobiliário da China, depois de o Evergrande ter falhado dois pagamentos consecutivos aos seus credores, num total 83,5 milhões de dólares e tem uma dívida de 305 mil milhões de dólares.