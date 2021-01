Bolsas perdem força com potenciais atrasos nos estímulos

há 32 min. 07h30

Bolsas perdem força com estímulos mais tremidos

As bolsas asiáticas terminaram a sessão com uma tendência de queda que deverá prolongar-se nos Estados Unidos e Europa, de acordo com os futuros.





Os investidores estão a recear um eventual atraso da aplicação do pacote de estímulos nos Estados Unidos, depois de o líder do Senado, Chuck Schumer, ter afirmado que o pacote não deveria efetivar-se antes de meados de março, ao mesmo tempo que as autoridades de saúde se mostram preocupadas acerca de atrasos no plano de vacinação.



Em Nova Iorque os futuros do S&P500 caem 0,5% na Europa, os do Stoxx 50 descem 0,1%. O japonês Topix mostrou a quebra mais modesta, de 0,5%, mas o sul coreano Kospi e o Hang Seng de Hong Kong desceram 2%, sendo seguidos pelo Compósito de Xangai, que resvalou 1,4%.





Na China, a Tencent destacou-se pela negativa, tendo afundado depois de atingir o valor de mercado de 1 bilião de dólares pela primeira vez na segunda-feira. O Banco Popular da China retirou fundos do sistema financeiro inesperadamente, apontando o risco de bolhas nos media locais.