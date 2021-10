Suspensão da Evergrande pressiona mercados na Europa que caem pelo terceiro dia

09h20

Europa em leve queda com suspensão da Evergrande a causar novo susto

As ações europeias estão a cair pela terceira sessão consecutiva, ainda com o "efeito Evergrande" a ter repercussões no sentimento bolsista do "velho continente" - depois de setembro ter sido o pior mês em ano e meio para as bolsas em todo o mundo.



O Stoxx 600, índice que agrupa as 500 maiores empresas da Europa, está a cair 0,06% para os 452,65 pontos. A farmacêutica Merk (conhecida na Europa como MSD) está a disparar mais de 10%, reagindo ao anúncio de um medicamento experimental contra a covid-19, na sexta-feira.



Mas o impacto da gigante do imobiliário chinesa está a anular esta novidade, numa altura em que suas ações foram suspensas na bolsa de Hong Kong devido a uma possível oferta sobre uma subsidiária, agravando os receios de um colapso da empresa que vem arrastando os mercados nas últimas semanas.





"A negociação das ações do Grupo Evergrande na China será interrompida", disse a empresa à bolsa de valores do país, esclarecendo que se está a aguardar pela "divulgação, pela empresa, de um anúncio contendo informação privilegiada sobre uma grande transação".

As ações europeias estão agora 5% abaixo dos níveis máximos atingidos em agosto.Esta semana, o calendário será menos atribulado e espera-se uma menor liquidez nos mercados de ações em todo o mundo devido ao encerramento da bolsa chinesa, que continuará inativa até quinta-feira graças à "semana dourada", do aniversário da República Popular da China.Os investidores olham já para a próxima sexta-feira, altura em que será divulgado o relatório do emprego de setembro nos EUA, que será acompanhado de perto pelos membro do banco central do país (Fed).