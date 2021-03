Europa em queda com propagação do vírus. Petróleo volta a cair de olhos postos no Canal do Suez

09h37

Europa recua com avanço da covid-19 na região

Os índices europeus estão a perder gás nesta manhã, pressionados pelo aumento de casos de covid-19 em quase toda a região e ao atraso nos planos de vacinação.



O Stoxx 600 - índice que agrupa as 600 maiores cotadas do "velho continente" - cai 0,14% para os 422,81 pontos.



O setor das petrolíferas é o mais prejudicado nesta dia (-1%), devido ao navio de carga que está a bloquear o Canal do Suez, no Egito, impedindo a passagem de outras embarcações através da via navegável que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo.



Os preços desta matéria-prima ontem caíram cerca de 6% e hoje estão a recuar novamente, mas com menos força.



Também o setor da banca continua em cheque, com os bancos espanhóis ainda a ressentirem-se do "crash" da lira turca e da subida dos juros no início desta semana.



A banca espanhola é a que tem a maior exposição à Turquia, com cerca de 50 mil milhões de euros, de acordo com os dados do Bank for International Settlements (BIS). E após o "crash" da lira e a escalada dos juros, as ações dos bancos como o BBVA caíram cerca de 7%.