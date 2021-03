Equipa de elite em dificuldades para resgatar navio encalhado que está a bloquear o Canal do Suez

de carga que está desde ontem encalhado no Canal do Suez, no Egito, está a ser feito por uma equipa de elite, com sérias dificuldades para desbloquear o canal que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo e que assume particular importância no transporte de mercadoria entre a Ásia e a Europa.O tamanho do navio Ever Given, com cerca de 400 metros de comprimento e com mais de 200 mil toneladas, é o principal obstáculo para esta equipa que retomou o trabalho para devolver o navio aos mares.