Bolsas sobem com planos de Trump para reabrir a economia

09:13

Europa encaminha-se para segunda semana de ganhos

As bolsas europeias reúnem-se no verde na última sessão da semana, fazendo as cotações penderem para o lado positivo no balanço semanal. O Stoxx600, o índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, avança 2,51% para os 333,08 pontos. Na semana, soma assim ganhos próximos de 1%, que reforçam a subida de mais de 7% obtida nos cinco dias da semana anterior.





Pelo Velho Continente os ganhos oscilam entre os 2% e os 3% e o setor do turismo é o que mais sobe – mais de 5% - seguido do setor das matérias-primas. Isto numa altura em que o petróleo em Londres soma modestamente e contrasta com uma queda pesada, de 8%, do "barril irmão" em Nova Iorque. Também o setor automóvel se destaca no verde com uma subida de mais de 3,5%, apesar de terem sido revelados dados que mostram que março foi o mês com a maior quebra homóloga de que há registo nas vendas de veículos.





Os mercados estão otimistas depois de Donald Trump ter apresentado um plano para reabrir a economia, que tem o nome "Opening up America Again". Este programa vai ter três fases e a primeira, de alívio nas medidas de isolamento social, vai ser decidida por cada estado, individualmente. A Casa Branca apresenta apenas os critérios que devem ser cumpridos antes de ser tomada esta decisão.





O PSI-20 não é exceção e aproveita o impulso do BCP e da Galp para avançar 1,93% para os 4.186,01 pontos.