Bolsas disparam com estímulos. PSI-20 avança mais de 4% e petróleo regressa aos 30 dólares

09:14

As explicações do BPI para a recuperação acentuada do petróleo e das bolsas

No Diário de Bolsa de hoje os analistas do CaixaBank BPI adiantam várias justificações para a recuperação tão acentuada das cotações do petróleo e das bolsas. Em baixo seguem excertos do comentário do banco com as explicações.

"A inspirar a abertura de hoje parece estar a valorização do petróleo especialmente nos EUA. De recordar que as tensões entre a Arábia Saudita e a Rússia (que conduziram à forte queda do crude nas últimas semanas) constituíram um fator de tensão adicional, o que pesou de forma decisiva sobre o sentimento dos investidores. Um outro fator que poderá contribuir para uma melhoria do sentimento do mercado é o facto de os investidores começarem a analisar mais friamente os últimos acontecimentos. Como descrevemos na análise da sessão americana, durante as últimas semanas o caudal de notícias e eventos registou um incremento impensável e a conjuntura foi evoluindo com uma rapidez pouco frequente, privando os investidores de tempo para analisarem racionalmente toda esta situação.

Um outro fator que poderá ter contribuído para uma subida tão vertical do petróleo poderá ter sido o fecho de posições vendedoras por parte dos hedge funds. Esta categoria de investidores foi uma das mais atingidas, pois antes do irromper desta crise tinha uma forte exposição aos mercados acionista e bastantes posições vendedoras (denominadas também por curtas) sobre obrigações de Estado. A propagação do vírus conduziu a uma queda dos índices acionistas e a uma valorização das obrigações de Estado, gerando perdas significativas nos hedge funds. Desde então, estes investidores têm tentado aproveitar qualquer tendência mais definida (como a queda do petróleo) para tentarem recuperar as perdas sofridas nos mercados obrigacionistas e acionistas. Esta tentativa ganha um caráter mais urgente considerando a aproximação do final do trimestre, quando os hedge funds irã publicar a sua performance trimestral. Se esse desempenho não for de agrado dos subscritores correm o risco de sofrer resgates, que no caso de hedge funds mais pequenos podem induzir ao seu encerramento."