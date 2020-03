08:54

Bolsas europeias em forte alta na última sessão de trimestre negro

As bolsas europeias arrancaram a sessão em alta sustentada, com ganhos em torno de 2%, com os investidores otimistas com os sinais de recuperação da economia chinesa e com a indicação de abrandamento da pandemia nos países europeus mais penalizados.

O índice de referência, o Stoxx600, valoriza 2,02% para 321,24 pontos, continuando assim em alta depois de ter subido em quatro das últimas cinco sessões, a par do que aconteceu no mercado norte-americano. Em Lisboa o PSI-20 ganha 1,38% para 4.038,12 pontos.

Os estímulos económicos têm dado argumento para as subidas mas os investidores debatem-se, ao mesmo tempo, com a incerteza de que este rally tenha "pernas para andar" sustentadamente, tendo em conta a contínua proliferação do coronavírus. Ainda assim, a Organização Mundial de Saúde indicou na segunda-feira que existem sinais de estabilização do surto da covid-19 na Europa, com destaque para Itália e Espaha.

Da Ásia vieram notícias positivas quanto à economia chinesa. O índice PMI - Purchase Managers' Index, saiu do mínimo histórico atingido em fevereiro para níveis acima de 50, mostrando claras melhorias em março. Um sinal de que o pior poderá já ter passado na segunda maior economia do mundo e que foi a primeira a ser atingida pela pandemia.

Apesar deste últimos dias positivos, o trimestre que hoje termina é dos dos piores de sempre para os mercados acionistas e os analistas advertem que é muito cedo para poder dizer que o pior já passou e que o fundo já foi atingido.

"Não sabemos quanto tempo este ‘lockdown’ vai persistir e em que estado vai ficar a economia mundial", disse à Bloomberg Toby Lawson, diretor da Societe Generale Securities Australia. "Seria muito prematuro dizer que já vimos o fundo", acrescentou.