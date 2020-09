Europa volta em força ao verde com banca a liderar ganhos

09h38

Europa volta em força ao verde com banca a liderar

As principais praças da Europa alinham-se em força no verde, num dia em que o setor da banca empresta músculo aos índices europeus.



O índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, o Stoxx600, segue a subir 1,66% para os 361,42 pontos, a maior subida desde 7 de setembro. As principais bolsas do Velho Continente afirmam-se também acima da fasquia do 1% e, no caso do alemão Dax, os ganhos superam mesmo os 2%.



A contribuir para estas subidas estão sobretudo as cotadas do setor bancário, que registam uma soma de 4,10%, numa recuperação a pique desde os mínimos registados na última sessão, quando recuou a níveis de 1988.



O banco HSCB é a segunda cotada com o melhor desempenho a nível europeu, ao registar um salto de 11% nas ações. Esta instituição dispara depois de o seu maior acionista ter decido reforçar a sua posição. Esta decisão está a dar confiança aos investidores de que serão distribuídos dividendos.



Entre as empresas mais ganhadoras encontram-se mais dois bancos, o Standard Chartered e o Deutsche Bank, avançando ambos mais de 5%.



Ainda em destaque está a ArcelorMittal, que valoriza 7,78% depois de a Cleveland-Cliffs ter acordado a compra do negócio da empresa europeia nos Estados Unidos.