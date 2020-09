BCP recupera da derrocada e deixa PSI-20 respirar no verde

que

caso seja necessário haver uma intervenção, sendo que essa disponibilidade já foi comunicada ao Governo, numa reunião entre administração do banco e o ministro das Finanças.

Este novo mínimos histórico foi atingido naquela que se tornou a segunda pior semana de sempre para o banco, no que toca ao desempenho em bolsa: deslizou quase 13%.





A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a avançar 0,91% para os 4.031,87 pontos. O índice recupera assim daquela que foi a terceira pior semana do ano, e afasta-se dos mínimos de maio que tinha vindo a renovar.Lá fora, as principais bolsas apresentam uma tendência positiva. A evolução da pandemia de coronavírus continua a assombrar o futuro das economias, ao mesmo tempo que um novo pacote de estímulos da parte dos Estados Unidos faz os investidores esperar. Contudo, dados da indústria chinesa que se mantêm positivos há quatro meses, vêm trazer alguma esperança aos mercados.Em Lisboa, o destaque vai para o BCP, que lidera os ganhos com uma subida de 1,89% para os 8,07 cêntimos. O banco liderado por Miguel Maya impõe-se no verde numa altura emA instituição sobe depois de ter terminado a semana passada abaixo do patamar dos 8 cêntimos por ação.

A puxar pelo índice nacional está ainda a EDP Renováveis, que soma 1,47% para os 13,82 euros. A REN, par no setor da energia, também aprecia mais de 1% - 1,065 para os 2,38 euros. A Jerónimo Martins e a Nos ajudam a sustentar os ganhos do índice nacional, ao subirem 0,62% para os 13,69 euros e 0,48% para os 2,93 euros, respetivamete.

(Notícia em atualizada às 08:22)