Europa abre no vermelho. Petróleo valoriza e ouro cai

09h20

Petróleo segue com ganhos. Gás soma três dias de perdas

O petróleo segue a valorizar ligeiramente, com os investidores a pesarem a reabertura da China, bem como a probabilidade da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) manterem a produção inalterada.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, soma 0,16% para 80,26 dólares por barril. Já o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, valoriza 0,37% para 86,45 dólares.



Delegados da OPEP+ referiram esta quarta-feira à Bloomberg que a expectativa é que seja decidido que a produção de crude se mantenha inalterada na reunião da próxima semana, numa altura em que as preocupações com a inflação e uma desaceleração económica global se parecem estar a sobrepor ao aumento do consumo na China.



No mercado do gás, os futuros estão a caminho do terceiro dia consecutivo de perdas, com o regresso das temperaturas mais quentes esperado nas próximas semanas e o armazenamento ainda acima da média para esta altura do ano.



"Podemos ser otimistas", começam por afirmar analistas do Deutsche Bank numa nota vista pela Bloomberg. "O armazenamento de gás está a aumentar e os preços estão a diminuir. A inflação está a baixar e incerteza está a descer", argumentam. Ainda assim é esperado que os preços desta matéria-prima se mantenham entre os 50 e os 100 euros.



Os futuros do gás negociado em Amesterdão (TTF) perdiam 3% para 56,5 euros por megawatt-hora, tendo registado uma queda de 25% este mês.