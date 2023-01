Lucros trimestrais da Microsoft caem 12%. Ações deslizam no "after hours"

Os resultados da Microsoft ficaram em linha com as expectativas dos analistas no segundo trimestre fiscal – terminado a 31 de dezembro –, sustentados pelo segmento de negócio da "cloud", apesar da redução de procura por "software" e "hardware". Ainda assim, estes números não foram suficientes para segurar os lucros.

A Microsoft registou uma receita de 52,75 mil milhões de dólares, uma subida homóloga de 2% e um valor que fica em linha com as estimativas dos analistas, segundo o comunicado enviado pela gigante tecnológica ao mercado.

A receita do segmento da "cloud" contribuiu fortemente para este resultado, ao crescer 22% para 27,1 mil milhões de dólares, "à medida que a nossa oferta continua a gerar valor para os clientes", justifica a empresa liderada por Satya Nadella desde 2014.

Mas foi o segmento da "cloud inteligente" (que inclui o armazenamento de dados na nuvem, através da Azure) que foi a galinha dos ovos de ouro deste trimestre. A faturação da Azure somou 38% para 21,5 mil milhões de dólares, superando a expectativa dos analistas - que apontavam para um crescimento de 37% para 21,4 mil milhões de dólares, segundo os dados compilados pela Refinitiv.

Por sua vez, os lucros GAAP – com a aplicação das normas contabilísticas – caíram 12% para 16,4 mil milhões de dólares, enquanto os lucros não GAAP desceram 7% para 17,4 mil milhões de dólares.



O lucro por ação foi de 2,32 dólares, ligeiramente cima dos 2,30 dólares apontados pelo consenso analistas, citado pela Bloomberg.

O lucro diluído por ação foi de 2,20 dólares, sob o regime de contabilidade GAAP, e de 2,32 dólares por ação em regime não-GAAP, com quedas de 11% e 6%, respetivamente.

"Num mundo que enfrenta desafios crescentes, a tecnologia digital é o melhor impulsionador", defendeu Satya Nadella na nota. "Neste contexto, estamos focados em ajudar nossos clientes a fazer mais com menos, enquanto investimos em áreas de crescimento e gerimos a nossa estrutura de custos com disciplina", rematou o CEO da gigante tecnológica.

Como parte desta disciplina de custos, a empresa anunciou o despedimento de até 3.200 trabalhadores.



Perante estes resultados, as ações da Microsoft cedem 0,22% para 252 dólares no "after hours", ou seja, já depois do horário regular de negociação da bolsa.