Encontro do BCE traz alívio aos juros na Zona Euro. Petróleo avança. Europa a verde

07h53

Europa aponta para o verde. Ásia mista

As principais bolsas europeias estão a apontar para o verde no dia que vai ser revelado o valor do próximo aumento das taxas de juro, já em julho, por parte da Reserva Federal norte-americana (Fed).



Há vários analistas que acreditam que, depois dos números da inflação de maio nos Estados Unidos terem batido máximos de 40 anos, a Fed aposte numa subida de 75 pontos base.





A acotencer, este seria o maior aumento desde 1994, com os especialistas a antecipar que a decisão tenha um impacto negativo no valor das ações, particularmente nas tecnológicas, adianta a Reuters.





Aind assim, no "pre-market" desta quarta-feira, o Euro Stoxx 50 cresce 1,2%, depois de ontem o índice de referência europeu, Stoxx 600, ter terminado o dia com valores mínimos desde fevereiro do ano passado e no maior ciclo de perdas em mais de dois anos.





Na Ásia, a tendência foi mista. No Japão, o Topix caiu 0,94% e o Nikkei derrapou 0,90%. Na Coreia do Sul, o Kospi desvalorizou 1,82%.





Em sentido inverso, na China, em Hong Kong o Hang Seng ganhou 1,69% e Xangai valorizou 1,89%, depois de terem sido revelados dados do setor do retalho no país em relação a maio, com valores melhores do que era esperado.