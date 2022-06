Juros aliviam na Zona Euro. Yield portuguesa regista maior descida desde março

No rescaldo da reunião surpresa do BCE esta manhã, os juros das dívidas soberanas da Zona Euro aliviam de forma expressiva. No caso de Portugal, a "yield" da dívida a 10 anos recua novamente para valores abaixo dos 3%.



Thomas Lohnes/EPA Fábio Carvalho da Silva fabiosilva@negocios.pt 14:39







Os juros das dívidas soberanas estão a aliviar de forma bastante expressiva na Zona Euro, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter anunciado que vai realizar compras de dívida flexíveis e que vai acelerar o design da nova ferramenta para combater a fragmentação na região. A yield das Bunds alemãs a dez anos – "benchmark" para a região – subtrai 13,6 pontos base para 1,609%. Leia Também BCE vai ser mais flexível na compra de dívida. Acelera nova ferramenta anti-crise Por sua vez, os juros da dívida italiana com a mesma maturidade aliviam 36 pontos base para 3,804%, a maior queda desde março de 2020, quando o BCE anunciou a o lançamento do Programa de Compras de Emergência Pandémica (PEPP).



A yield das obrigações gregas a dez anos é a que regista a descida mais expressiva da Zona Euro, estando a perder 42 pontos base para 4,248%. Na Península Ibérica, a yield da dívida portuguesa a dez anos segue a tendência e alivia 24,7 pontos base para 2,844%, a maior subtração desde março deste ano. Em Espanha dos juros das obrigações com a mesma maturidade descem 23,9 pontos base para 2,865%. O Conselho do BCE reuniu-se esta quarta-feira de emergência perante a turbulência dos mercados. A autoridade monetária decidiu que vai flexibilizar a compra de dívida e que vai acelerar o desenho do novo instrumento "anti-fragmentação".

