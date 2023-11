Ouro desliza antes de dados da inflação nos EUA. Juros aliviam na Zona Euro

07h56

Europa aponta para arranque na linha d'água. Ásia fecha com ganhos

As bolsas europeias apontam para um início de sessão na linha d'água, num dia em que os investidores aguardam por novos dados económicos na Europa e nos Estados Unidos.



O Eurostat divulga esta terça-feira como se situou o produto interno bruto da União Europeia no terceiro trimestre e o centro de estudos ZEW publica um novo inquérito sobre a confiança dos consumidores na Alemanha, maior economia europeia.



Além disso, os Estados Unidos divulgam novos dados da inflação. A expectativa é de que a taxa homóloga tenha recuado de 3,7% em setembro para 3,3% em outubro, de acordo com economistas ouvidos pela Bloomberg.



A confirmar-se o alívio do aumento dos preços no consumidor, os dados poderão ajudar a cimentar a ideia de que as taxas de juro atingiram o pico.



Na Ásia, a negociação fechou no verde, mas preocupações quanto a um abrandamento da economia chinesa penalizaram as tecnológicas. A Alibaba e a Tencent, por exemplo, perderam 1,3% e 0,52%, respetivamente, no dia em que apresentam contas.



Na China, Hong Kong valorizou 0,01% e Xangai somou 0,31%. No Japão, o Topix avançou 0,37% e o Nikkei subiu 0,34%. Na Coreia do Sul, o Kospi cresceu 1,25%.