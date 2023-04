Europa no verde. Juros aliviam na Zona Euro à espera das atas do BCE

08h59

Europa abre no verde com palavras de governador do Banco de França

Os principais índices europeus abriram a negociação desta quinta-feira em terreno positivo, com a negociação a ser impulsionada por comentários do governador do Banco de França e membro do conselho do Banco Central Europeu, Francois Villeroy de Galhau, que afirmou que o BCE já realizou a maior parte da subida das taxas de juro, mas que o maior efeito na economia ainda está por sentir.



O índice de referência da região, Stoxx 600, sobe 0,35% para 463,99 pontos, com o setor dos bens para casa e retalho a registarem os maiores ganhos.



Entre os principais movimentos de mercado a LVMH sobe mais de 4%, depois de ter revelado um aumento das vendas no primeiro trimestre do ano, com a China a registar um aumento considerável. Outras ações de luxo como a Richemont aproveitam o balanço e vão também valorizando.



O analista da abrdn, James Athey, suspeita que não deve haver uma queda substancial nas ações até que uma recessão seja "certa", o que vai ser visível pelo aumento do desemprego argumenta, acrescentando que "os sinais no mercado laboral estão a aparecer muito lentamente".





Entre os principais índices da Europa Ocidental, o alemão Dax soma 0,22%, o francês CAC-40 valoriza 1,03% e o espanhol IBEX 35 sobe 0,07%. Em Amesterdão, o AEX regista um acréscimo de 0,13%.



O italiano FTSEMIB encontra-se inalterado, ao passo que o britânico FTSE 100 recua 0,03%