Taxa Euribor sobe a três meses e desce a seis e a 12 meses

07h44

Europa aponta para ligeira descida. Ásia valoriza

Os principais índices europeus estão a apontar para uma abertura ligeiramente em baixa, numa altura em que os investidores avaliam as tensões no Médio Oriente, depois dos mais recentes ataques das milícias houthis do Iémen e que têm levado a uma subida do petróleo.



Os futuros do Euro Stoxx 50 recuam 0,2%.



Ainda a centrar atenções está uma decisão por parte do regulador dos mercados da China que anunciou este fim-de-semana que vai suspender o empréstimo de determinadas ações que tenham como finalidade o "short-selling". Uma medida que animou as praças da região e está a ser entendida como mais um estímulo ao mercado de capitais do país.



Depois de terem tido a melhor semana do mês, os índices asiáticos negoceiam no verde. As cotadas chinesas em Hong Kong reduziram os ganhos do início da sessão, depois de um tribunal ter decidido a liquidação da Evergrande, pondo fim a um capítulo negro do setor imobiliário da China.



Os títulos da gigante chinesa chegaram a cair mais de 21% antes da negociação ter sido interrompida. No entanto, "a falência da Evergrande estava dentro das expectativas do mercado", por isso o seu impacto noutras empresas do setor deve ser limitado, explicou à Bloomberg Shujin Chen, analista da Jefferies.



No Japão, as bolsas foram impulsionadas pelas empresas exportadoras, devido a uma descida do iene face às principais divisas rivais. Já na Coreia a subida da Samsung (1,36%) deu alento às restantes cotadas.



Pela China, o Hang Seng, em Hong Kong, sobe 0,71% e o Shanghai Composite perde 0,92%. No Japão, o Topix soma 1,27% e o Nikkei ganha 0,77%. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,89%.