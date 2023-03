Europa aponta para o verde. Ásia fecha com ganhos com atenções sobre a Fed

há 25 min. 07h50

Europa aponta para o verde. Ásia fecha em terreno positivo

As bolsas europeias apontam para um arranque de sessão em terreno positivo, num dia em que todas as atenções estão sobre a Reserva Federal (Fed) norte-americana. A autoridade monetária anuncia esta quarta-feira as conclusões da reunião de política monetária, com os investidores a perspetivarem uma subida das taxas de juro em 25 pontos base.



Os investidores vão também estar atentos às declarações de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, de Philip Lane, economista-chefe do BCE, e de Fabio Panetta, membro da Comissão Executiva do BCE, que hoje discursam em Frankfurt.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,2%.



Na Ásia, a sessão fechou no verde, com o setor financeiro a ver algum alívio, numa altura em que a preocupações quanto a uma crise global na banca suavizam e que as atenções se viram para a Fed.





Pela China, Xangai somou 0,32% e, em Hong Kong, o tecnológico Hang Seng ganhou 1,73%. No Japão, o Nikkei valorizou 1,93% e o Topix cresceu 1,74%. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 1,20%.





"A decisão da Fed terá de endereçar as atuais preocupações com a estabilidade financeira enquanto transmite que mantém o posicionamento face à inflação", afirmam os analistas da Saxo Capital Markets, em declarações à Bloomberg.