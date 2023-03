Maior apetite pelo risco empurra Europa para o verde

07h38

Europa aponta para o verde. Ásia fecha com ganhos

As bolsas europeias apontam para um início de sessão com ganhos, numa altura em que os receios quanto à saúde do setor bancário amenizam.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,4%.



Na Ásia, a negociação fechou no verde, com o setor financeiro a ter o melhor desempenho na região.



Pela China, Xangai somou 0,13% e, em Hong Kong, o tecnológico Hang Seng subiu 1,28%. No Japão, o Nikkei valorizou 0,25% e o Topix avançou 0,26%. Na Coreia do Sul, o Kospi somou 0,84%.



"A Ásia permanece relativamente bem protegida da última ronda de turbulência na banca nos Estados Unidos e na Europa. A exposição direta da Ásia às instituições financeiras afetadas é muito limitada", refere os analistas do Citigroup.



Os investidores regressam aos poucos aos ativos de risco à medida que o nervosismo em torno do setor bancário vai diminuindo. Nos últimos dias, as preocupações centraram-se no Deutsche Bank, que na sexta-feira chegou a cair 15%.



Esta terça-feira, o colapso dos bancos regionais norte-americanos Silicon Valley Bank e Signature Bank vai voltar a centrar as atenções dos investidores. O vice-presidente da Reserva Federal norte-americana, Michael S. Barr, vai ser ouvido no Comité Financeiro do Senado norte-americano acerca do tema.