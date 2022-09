Europa no vermelho. Juros agravam. Petróleo e gás a cair

08h50

Petróleo desvaloriza. Gás cede após dois dias de subidas

O petróleo segue a desvalorizar após dois dias de fortes ganhos, numa altura em que os investidores avaliam as perspetivas de uma redução do fornecimento desta matéria-prima. A pesar sobre o ouro negro estão as preocupações de um abrandamento da economia, que parece estar cada vez mais próximo.



Em Londres, o Brent do Mar do Norte - referência para as importações europeias - perde 1,04% para 88,39 dólares por barril. Já o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, recua 1% para 81,33 dólares por barril.



Ainda assim, os preços do petróleo continuam acima do valor verificado na última sessão a esta hora. A notícia de que as reservas norte-americanas de crude caíram na semana passada, algo que não acontecia há um mês, contribuiu para sustentar as cotações.



No mercado do gás, os futuros cedem após dois dias consecutivos de subida. Isto numa altura em que foi encontrada uma nova fuga nos tubos do Nord Stream 1 e 2, que ligam a Rússia ao resto da Europa, elevando o número total de fugas de gás para quatro. O incidente fez soar os alarmes, com a Dinamarca a estimar que os gasodutos deverão ficar vazios até domingo.



O gás negociado em Amesterdão (TTF), que serve de referência para o mercado europeu, desce 4,9% para 197 euros por megawatt-hora.