Mário Centeno afasta subida das taxas de juro em 75 pontos pelo BCE

Quando questionado se estava na altura de discutir esse "aperto quantitativo", o responsável português indicou que "neste momento, antecipar outros debates pode, na minha opinião, ter um efeito desestabilizador que realmente precisamos de evitar", afirmou - citado pela Reuters - em Vílnius, na Lituânia, onde se encontra para um encontro de governadores.

O governador do Banco de Portugal não apoia uma subida das taxas de juro em 75 pontos, na reunião de outubro do Banco Central Europeu. Mário Centeno coloca-se assim na ala "dovish" da instituição, temendo que um aperto dessa dimensão pudesse trazer mais instabilidade para os mercados.Já à Bloomberg, Mário Centeno alertou que o aumento excessivo das taxas de juros para conter a inflação corre o risco de enfraquecer a economia, numa altura em que se vive o risco de uma recessão, devido também ao agravamento da crise energética. O governador do Banco de Portugal pediu assim "medidas e equilibradas" que possam ser uma "fonte de estabilidade"."Há uma coisa que me preocupa sempre em tomadas de decisão, que é não ser empurrado para trás no caminho que temos que seguir",indicou. "Se formos para frente e para trás, isso enviará sinais confusos aos mercados, aos agentes, aos nossos cidadãos – isso é mau", concluiu.Mário Centeno é, assim, um voz discordante do sentimento que domina o Banco Central Europeu, com vários governadores a defenderem uma subida de 75 pontos base no encontro do próximo mês. Esta quinta-feira, os responsáveis da Lituânia e da Estónia colocaram-se a favor de um aumento das taxas de juro nesse valor, fazendo coro com os governadores da Eslováquia, Áustria e Finlândia.