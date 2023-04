Recuperação na China dá força ao petróleo. Euro valoriza face ao dólar

07h45

Europa aponta para o verde. Ásia fecha mista após dados económicos

As bolsas europeias apontam para um arranque em terreno positivo, com os futuros sobre o Euro Stoxx 50 a subirem 0,2%.



Os investidores estão agora com as atenções centradas na "earnings season", que vai permitir também perceber o impacto que as sucessivas subidas das taxas de juro tiveram nas empresas.



Na Ásia, a negociação fechou mista, num dia em que foram divulgados uma série de dados económicos. Apesar de no último trimestre o PIB chinês ter crescido 4,5% - a um nível mais acelerado do que os economistas previam - e de o gasto dos consumidores ter aumentado, os investidores focaram-se na produção industrial, que mostrou um crescimento mais fraco (3,9%).



"A maior parte dos indicadores [económicos] superam as estimativas, sobretudo o PIB e as vendas a retalho mas o investimento no imobiliário ainda está abaixo do esperado", afirmou Willer Chen, analista sénior na Forsyth Barr Asia, à Bloomberg.



Na China, Xangai subiu 0,23% e em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,74%. No Japão, o Topix somou 0,69% enquanto o Nikkei subiu 0,51%. Na Coreia do Sul, o Kospi recuou 0,27%.