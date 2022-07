Europa no vermelho, ouro e petróleo em queda, juros agravam-se. Todos de olhos postos no BCE.

09h05

Petróleo em queda. Nord Stream retoma a 40%

O petróleo está a negociar em baixa com os investidores a medirem sinais de desaceleração na procura desta matéria-prima.



Em Londres, o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, perde 0,78%, para 106,09 dólares por barril. Já o West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, cai 0,92% para 98,96 dólares por barril.



Esta quinta-feira a Rússia retomou os fluxos de gás através do gasoduto Nord Stream 1 a 40% da capacidade máxima, o mesmo que estava a acontecer depois da guerra na Ucrânia quando a Gazprom cortou em 60% o gás fornecido à Europa. Nos primeiros minutos de reabertura os preços do gás negociado em Amesterdão e referência para a Europa caíram 6,5%.



"A reabertura do Nord Stream é um sinal de alívio não só para o mercado do gás europeu, mas também para a economia no geral" salientou o analista Tom Marzec-Manser da ICIS à Bloomberg.