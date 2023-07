Europa mista com investidores atentos à China e à "earnings season"

07h51

Petróleo reage com otimismo a notícias vindas da China

As medidas de apoio ao setor imobiliário na China e as perspetivas de que há mais a caminho para impulsionar a economia chinesa deram força ao petróleo, que está esta terça-feira a valorizar. Isto porque a China é o maior importador de petróleo no mundo, pelo que a perspetiva de medidas para fortalecer a economia poderá levar a um aumento da procura pela matéria-prima.



O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque – sobe 0,52% para 73,37 dólares por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – valoriza 0,45% para 78,04 dólares por barril.



As autoridades chinesas prolongaram o prazo de pagamento dos empréstimos para compra de casa e, segundo o jornal Securities Times, deverão ainda tomar medidas adicionais.



A recuperação menos robusta na China aliada à política monetária mais restritiva dos bancos centrais e uma oferta resiliente de petróleo têm penalizado o desempenho do crude este ano - o Brent perdeu mais de 9%, enquanto o WTI deslizou perto de 5%.



De tal forma, que a Arábia Saudita anunciou um corte unilateral de um milhão de barris por dia, tendo na semana passada anunciado que vai prolongar a medida a agosto e que vai aumentar de forma significativa os preços de crude para os Estados Unidos, a Europa e o Mediterrâneo. Também a Rússia avançou com medidas ao reduzir em meio milhão de barris diários nas exportações.



No mercado do gás natural, a matéria-prima negociada em Amesterdão, o TTF, cede 2,8% para 29,38 euros por megawatt-hora.