Europa no vermelho. Ouro, euro e dólar à espera do BCE

08h50

Ouro, euro e dólar na linha de água à espera do BCE

O ouro, o euro e o dólar negoceiam na linha de água, em suspense esperando as palavras de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, no final da reunião do Conselho de Política Monetária, a qual decorre esta quinta-feira.

O "rei dos metais" segue na linha de água (-0,07%) para 1.852,11 dólares a onça. Prata e paládio negoceiam no verde enquanto a platina desvaloriza.

A subida dos juros do Banco Central Europeu (BCE) em julho já é tida como certa e um novo aumento em setembro é visto como provável. Mas, antes disso, o Conselho do BCE ainda se reúne esta quinta-feira num encontro que não deverá trazer mudanças na política monetária, mas poderá sinalizar o quão disponível está a presidente, Christine Lagarde, para ceder à pressão dos "falcões".

No mercado cambial, o euro mantém-se também em suspense, a negociar na linha de água (-0,02%) para 1,0714 dólares. Já o índice do dólar da Bloomberg – que compara o "green cash" com 10 divisas rivais – segue também estável (-0,02%) para 102,52 pontos.