Europa no vermelho. Juros da zona euro negoceiam de forma mista. Petróleo cede

10h49

Índices europeus em queda, no rescaldo do BCE e à espera da inflação dos Estados Unidos

Uma onda vermelha atingiu esta manhã a negociação das principais praças europeias que seguem todas a esta hora a negociar com perdas.



Pelas 10h30 (hora de Lisboa) o alemão Dax recuava 1,48%, o francês CAC-40 desvalorizava 1,25%, o italiano FTSEMIB perdia 2,53%, o britânico FTSE 100 cedia 1,09% e o espanhol IBEX 35 descia 1,59%. Em Amesterdão, o AEX registava um decréscimo de 0,99%, o menos expressivo do bloco. Lisboa acompanha a tendência a ceder 1,41%.



Já o Stoxx 600, "benchmark" para a Europa e que agrega as principais empresas do continente, cedia 1,25% para os 428,95 pontos com todos os setores no vermelho. A banca (-2,32%) e o imobiliário (-2,26%) são os que mais pesam com recuos superiores a 2%. As tecnológicas (-0,92%) registam a esta hora a queda menos expressiva.



Os mercados europeus continuam a reagir aos anúncios desta quinta-feira do BCE e olham também, hoje, com alguma apreensão para os dados da inflação nos Estados Unidos, que os analistas estimam ter ultrapassado os 8% em maio.



"Hoje será um dia chave, se os números dos EUA ultrapassarem 8,3%, os tambores da inflação soarão altos novamente", afirmou Angel Olea, diretor de investimentos da Abante Asesores em Madrid, citado pela Bloomberg. "Vemos mais riscos na Europa no curto prazo, com a sensação geral de que o BCE não pode fazer muito mais para controlar os preços e sustentar a economia."