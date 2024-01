Arranque vermelho na Europa com emprego nos EUA e inflação na Zona Euro na mira

09h10

Petróleo ganha com tensões no Médio Oriente a ofuscarem menor procura nos EUA

Os preços do petróleo estão a valorizar, com o crude a caminho de fechar a semana em terreno positivo. Isto numa altura em que as crescentes tensões no Médio Oriente e no norte de África estão a ofuscar os sinais de uma menor procura nos EUA.



O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, valoriza 0,66% para 72,67 dólares por barril e o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, sobe 0,52% para 77,99 dólares por barril.



Apesar de dados oficiais mostrarem uma queda da procura na maior economia mundial, o crude está a beneficiar da instabilidade no Médio Oriente, que pode levar a uma disrupção das cadeias de fornecimento, caso esta se agrave. Além do conflito entre o grupo radical Hamas e Israel, continuam os ataques dos rebeldes Houthis, do Iémen, no Mar Vermelho, e o Estado Islâmico reclamou responsabilidade pelo ataque no Irão que fez quase 100 mortos.



O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, viajou para a região pela quarta vez desde o ataque do grupo radical Hamas a Israel, a 7 de outubro.