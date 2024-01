Maersk avisa que vai continuar a desviar navios do Mar Vermelho até data incerta

A Maersk avisa que vai manter o desvio à rota do Mar Vermelho no "futuro previsível", indicando que os riscos ao transporte marítimo na região permanecem "significativamente elevados" após uma das embarcações da companhia de navegação dinamarquesa ter sido alvo de ataque por rebeldes houthis a partir do Iémen.

Segundo a Reuters, o aviso foi feito nesta sexta-feira pela empresa, com alertas aos clientes para a possibilidade de disrupções significativas no transporte.

À semelhança do que várias outras companhias de navegação têm vindo a fazer, a Maersk está atualmente a operar nas rotas de transporte para a Europa circundando o Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. No caso da Maersk, o desvio da rota habitual pelo Mar Vermelho e canal do Suez foi anunciado no início desta semana.

O desvio, devido à ameaça de ataques no Mar Vermelho, implica um aumento dos tempos de viagem em cerca de dez dias, aumentando os custos com combustíveis e tripulação e subindo, assim, o preço dos fretes marítimos.

As milícias houthis, apoiadas pelo Irão, declararam apoio ao Hamas e anunciaram em outubro que levariam a cabo ataques contra embarcações dirigidas a Israel na sequência do cerco e ataques conduzido pelas forças israelitas em Gaza.

"A situação está em constante evolução e permanece altamente volátil, e toda a informação disponível confirma que o risco de segurança permanece num nível significativamente elevado", indicou a Maersk no comunicado desta sexta-feira.

A 19 de dezembro, os Estados Unidos anunciaram a constituição de uma iniciativa multinacional para a segurança na zona, mas muitas empresas de transporte marítimo preferem ainda o desvio de rota face ao continuar dos ataques.





