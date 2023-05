Petróleo negoceia em baixa pressionado pela procura, gás sobe

07h19

Europa aponta para subida ligeira. Ásia pressionada por tensões geopolíticas

Os principais índices europeus estão a apontar para uma abertura em terreno positivo, embora com ganhos ligeiros, numa altura em que os investidores vão digerindo as discussões em torno do limite do tecto da dívida nos Estados Unidos.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 avançam 0,1%.



O foco dos investidores estará hoje na divulgação da inflação nos Estados Unidos, referente a abril, o que poderá ser um bom indicador de como está o aperto da política monetária a refletir-se na economia.



Na Ásia, a negociação foi negativa, com os investidores a absterem-se de maior exposição ao mercado acionista antes de ser conhecida a evolução dos preços nos EUA.



As bolsas chinesas e em Hong Kong registaram as maiores perdas, com um "rally" num índice de empresas estatais a perder "momentum", estendendo as descidas registadas na terça-feira. Dados abaixo do esperado relativamente às importações e tensões geopolíticas continuam a pesar no mercado.



Na China, Xangai desceu 1,4% e em Hong Kong, o Hang Seng recuou 0,7%. Na Coreia do Sul, o Kospi cedeu 0,2%. No Japão, o Topix recuou 0,6% e o Nikkei desvalorizou 0,5%.