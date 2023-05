Inflação nos EUA recua para 4,9% em abril

Leia Também Wall Street cede terreno à espera da inflação

A inflação nos EUA abrandou para 4,9% em abril, abaixo das expectativas dos economistas que apontavam para os 5%, e recuando face aos 5% contabilizados em março.Numa análise em cadeia - face ao mês anterior - a subida foi de 0,4%, em linha com as estimativas dos especialistas citados pela Reuters.Os aumentos nos preços do alojamento, gasolina e veículos usados foram os que mais puxaram pelo índice, tendo sido compensados pela queda dos preços dos novos veículos, restantes combustíveis, comida e casas.Por sua vez, a inflação subjacente - que exclui os preços da energia e dos alimentos- cresceu 5,5% em termos homólogos e 0,4% em cadeia.Em março, o "core" do IPC registou uma variação homóloga de 5,6%, tendo subido 0,4% em cadeia.Assim, a inflação voltou a abrandar nos EUA, refletindo o aperto monetário levado a cabo da Reserva Federal (Fed) norte-americana e estando já longe do pico de 9,1% alcançado em junho do ano passado.Ainda assim, mantém-se distante da meta dos 2% traçada pelo banco central.(Notícia em atualizada às 13h54m).