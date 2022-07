Praças europeias em terreno positivo. Juros gravam na Zona Euro

16h12

Petróleo em alta entre receios de recessão

O petróleo segue esta segunda-feira a valorizar perto de 2%, com os investidores a manterem a preocupação com uma possível recessão global.



O West Texas Intermediate (WTI), negociado nos EUA, soma 1,974% para 110,53 dólares por barril, anulando perdas anteriores, enquanto o volume negociado foi reduzido pelo feriado do 4 de junho.



Já o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – cresce 1,98% para 113,84 dólares por barril.



O petróleo tem sido afetado pelos indícios de uma recessão iminente. No entanto, ao mesmo tempo, registam-se perturbações no fornecimento, com protestos a interromper as exportações na Líbia, e com greves de trabalhadores na Noruega.



O petróleo mantém-se 40% mais caro que no ano passado, impulsionado pela guerra na Ucrânia, que gerou uma onda de sanções contra a Rússia.



"Uma maior atração pelo risco e um dólar mais forte têm ajudado a elevar os preços", disse à Bloomberg Giovanni Staunovo, analista de commodities do UBS Group AG.