Europa em dia misto, à procura de direção. Juros agravam-se na Zona Euro

27.06.2022

Ouro sobe à espera de ataque do G7 contra metal amarelo russo

O ouro segue a valorizar numa altura em que o G7 negoceia a proibição de novas importações deste metal com origem russa.

O ouro soma 0,75% para 1.840,54 dólares por onça. Embora em março o metal amarelo tenha tocado em máximos muito perto do recorde, este ano foi pressionado pelo aperto monetário decretado por mais de 60 bancos centrais em todo o mundo.

Os Estados Unidos, Japão, Canadá e Reino Unido planeiam anunciar, no âmbito do encontro do G7, a proibição de importações de ouro russo. Downing Street revelou em comunicado este domingo que "esta medida terá um impacto global, fechando as portas das principais praças mundiais à 'commodity' russa".

Para os analistas, como Warren Patterson, esta medida não terá, no entanto, grande impacto na cotação do metal amarelo. "O impacto da decisão do G7 no preço do ouro será bastante limitado, já que a indústria já tomou medidas para restringir o ouro russo", explicou à Bloomberg o responsável pelo departamento de estratégia de matérias-primas do ING Groep.

No mercado cambial, o índice do dólar da Bloomberg – que compara o "green cash" com 10 divisas rivais – perde 0,33% para 103,84 pontos. Na Zona Euro, a moeda única aproveita a fraqueza da nota verde e ganha 0,17% para 1,0571 dólares.