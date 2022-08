Europa mista. Juros agravam-se. Dólar valoriza em reação a atas da Fed

07h45

Ásia no vermelho. Europa regressa ao verde

Na Ásia, a negociação desta quinta-feira foi negativa, com os resultados de empresas chinesas a pesarem no sentimento dos investidores, bem como as perspetivas de crescimento económico, nesta que é a maior economia do mundo.



Na Europa, os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,13%, depois de terem estado esta terça-feira a desvalorizar, na sequência da divulgação de dados da inflação no Reino Unido, que está em máximos de 40 anos, e da antecipação da política monetária a tomar por parte dos bancos centrais.



O maior promotor imobiliário da China foi um dos principais movimentos de mercado, a perder mais de 5%, depois de ter anunciado que os resultados da primeira metade do ano diminuíram cerca de 70%, numa altura em que o país enfrenta uma crise no setor. Ao mesmo tempo, a maior tecnológica chinesa Tencent divulgou esta quarta-feira resultados que revelam um recuo nas receitas pela primeira vez desde a sua entrada na bolsa de Hong Kong, em 2004.



Ainda esta quarta-feira, tanto o Goldman Sachs como o Nomura cortaram as perspetivas de crescimento económico para a China. Minutos depois do fecho dos mercados da região, vários media chineses noticiam que o governo do país deverá avançar com a venda de mais de 229 mil milhões de euros em obrigações, com o objetivo de financiar o investimento em infraestruturas e o orçamento do país - um movimento natural por Pequim com o agravar da situação económica.



A pesar no sentimento dos investidores esteve também a divulgação das minutas da reunião da Reserva federal norte-americana de julho, em que a autoridade revela que teme que a elevada inflação se enraíze na economia do país caso o mercado comece a incorporar um ritmo mais lento de subidas nos juros diretores nos Estados Unidos.



Em Hong Kong, o Hang Seng cedeu 0,1%. Já Xangai recuou 0,5%. No Japão, o Nikkei perdeu 0,9% e o Topix desvalorizou 0,8%. Já na Coreia do Sul, o Kospi desceu 0,5%.