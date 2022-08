Tecnologia e indicadores de alta frequência animam Wall Street

Leia Também Atas da Fed pressionam fim da sessão. Wall Street fecha no vermelho

Wall Street terminou o dia em terreno positivo, depois de uma sessão agitada marcada pela oscilação entre ganhos e perdas.O industrial Dow Jones fechou a sessão na linha d' água, ainda que mais inclinado para terreno positivo (0,06%), mais concretamente para 33.999,04 pontos.Por sua vez, o "benchmark" mundial por excelência, S&P 500, valorizou 0,23% para 4.283, 74 pontos. Por fim, o tecnológico Nasdaq Composite subiu 0,21% para 12.965,34 pontos.A sessão foi marcada pela reação a dois indicadores económicos, importantes para a Reserva Federal norte-americana (Fed).O índice mensal industrial do banco central na Filadélfia subiu para 6,2 pontos em agosto depois de registar 12,3 pontos negativos em julho, superando assim as estimativas dos economistas consultados pela Reuters.O mercado digeriu ainda os números do desemprego nos EUA. Os números de novos pedidos de subsídio de desemprego da semana que terminou a 12 de agosto caíram pela primeira vez em três semanas, para 250 mil.Além disso, esta sessão foi marcada pela continuação da reação às atas da Fed que foram divulgadas esta quarta-feira nas última horas de negociação nas bolsas norte-americanas.Em termos de grandes acontecimentos de política monetária nos EUA, a atenção dos investidores voltam-se agora para o simpósio anual de Jackson Hole da Fed que está agendado para o final da próxima semana.Entre os principais movimentos de mercado, são de destacar as ações da Kohl's, as quais caíram 7,5% depois de a retalhista ter cortado nas previsões de vendas e lucros para este ano.Por outro lado, a Cisco subiu 5,85%, após a tecnológica ter divulgado antes da sessão que registou um lucro de 2,82 mil milhões de dólares no segundo trimestre do ano. A cotada contagiou outros pares, sendo de destacar os títulos da Nvidia que cresceram 2,39%.