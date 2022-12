Europa deve abrir no vermelho. Ásia mista. Petróleo e gás valorizam

há 5 min. 09h23

Petróleo soma depois de dois dias de quedas. Gás valoriza

O petróleo está a valorizar depois de dois dias em queda, impulsionado por sinais de que a China se poderá estar a afastar da restrita política de covid-zero. Ao mesmo tempo, os investidores estão a analisar o tecto de 60 dólares imposto ao crude proveniente da Rússia.



O West Texas Intermediate (WTI), referência para os Estados Unidos, avança 0,32% para 77,18 dólares por barril, depois de ontem ter perdido 3,8%, ao passo que o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, soma 0,47% para 83,07 dólares por barril.



Há incerteza "sobre quão rápido a China vai relaxar as suas medidas de covid e o impacto do embargo na UE e o tecto nos preços por parte do G7", explicou Warren Patterson, analista do ING, à Bloomberg.



"Por agora, dado que o tecto do G7 está acima dos valores onde os Urais [petróleo de referência russo] estão a negociar, esperamos que tenha pouco impacto direto", terminou.



No mercado do gás, os futuros estão a valorizar à medida que as temperaturas no Velho Continente vão arrefecendo. Ainda assim, os preços desta matéria-prima estão controlados devido aos níveis de armazenamento que se situam em 91%, um valor mais elevado que o normal para esta altura do ano.



Os contratos do gás a um ano negociados em Amesterdão (TTF), referência para o mercado europeu, sobem 3,9% para 140 euros por megawatt-hora.