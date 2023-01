China coloca Europa no vermelho. Petróleo misto

09h13

Petróleo misto e gás a valorizar com procura por parte da China a ditar a negociação

O petróleo está a valorizar, com os investidores à espera de um retomar da procura por parte da China, o maior importador de crude do mundo, depois de estatísticas terem revelado que a economia teve uma melhor performance que o esperado no último trimestre do ano.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, recua 0,96% para 79,09 dólares por barril, estando a negociar o contrato de fevereiro. Já o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, cede 0,02% para 84,44 dólares, negociando o contrato de março.



Numa nota, analistas do Goldman Sachs reiteraram que os preços do crude devem subir, argumentando que a Europa deve conseguir evitar uma recessão, continuando assim a consumir, ao mesmo tempo que a procura aumenta na China e o fornecimento proveniente da Rússia diminui.



"Dados melhores que o esperado da China devem dar apoio aos preços já que o foco está na procura" por parte deste país, afirmou o analista Ravindra Rao, da Kotak Securities à Bloomberg.



No mercado do gás, os futuros estão a valorizar numa altura em que a recuperação económica da China e o aumento do consumo na região poderá desviar o fornecimento de gás para a Ásia.



"A procura por parte da China vai definitivamente recuperar, mas há dúvidas de que possa atingir os níveis de 2021", apontou o analista Rob Butler da Baker Botts, à Bloomberg.



No mercado do gás, a matéria-prima negociada em Amesterdão (TTF) – referência para o mercado europeu – sobe 2,8% para 57 euros por megawatt-hora.