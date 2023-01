Wall Street fecha mista com Morgan Stanley em máximos de quase um ano

Wall Street encerrou com tendência mista a primeira sessão da semana. O setor banca foi o que mais agitou o sentimento de mercado, com o Goldman Sachs a registar uma queda nas ações, enquanto o Morgan Stanley alcançou máximos de quase um ano.

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 1,14% para 33.910,85 pontos e o Standard & Poor’s 500 encerrou a deslizar 0,20% para 3.990,97 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite conseguiu manter-se à tona e avançou 0,14% para 11.095,11 pontos.

Entre os principais movimentos de mercado, o Goldman Sachs fechou com um mergulho de 6,44%, após reportar uma queda homóloga de 69% dos lucros no último trimestre do ano passado, fruto da fraqueza dos segmentos dedicados ao investimento e à gestão de património.



A unidade de investimento do Goldman arrecadou 1,87 mil milhões em comissões no quarto trimestre, um recuo de 48% face ao mesmo período de 2021.

Durante este período, as despesas operacionais subiram 11% para 8,1 mil milhões de dólares. De forma a começar a cortar na despesa, o banco liderado por David Solomon já começou a reduzir até 3.200 postos de trabalho.

Além disso, o gigante de Wall Street anunciou a constituição de provisões de quase mil milhões de dólares para fazer frente a possíveis situações de crédito malparado.

Já os resultados do Morgan Stanley – também divulgados esta terça-feira – subiram 6,44%, alcançando máximos de 17 de fevereiro do ano passado. O sentimento positivo dos investidores foi impulsionado pelo facto de o recuo do lucro do banco no quarto trimestre para 2,2 mil milhões de dólares ter ficado acima das expectativas dos analistas.

Além disso, as receitas arrecadadas com a gestão de património, o que inclui a plataforma de negociação ETrade, subiram 6%, para mais de 6,6 mil milhões de dólares, registando um novo recorde.

Até ao momento, das 33 empresas do S&P 500 que publicaram resultados, 25 ficaram acima das estimativas dos analistas, segundo a Bloomberg.