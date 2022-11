Europa vai de verde a mista, com o aproximar da decisão da Fed

09h29

Petróleo ganha com redução dos stocks nos EUA

O petróleo está a valorizar ligeiramente, após terem sido divulgados dados por parte do instituto norte-americano do petróleo (API, na sigla em inglês) que mostrou que os stocks de crude diminuíram no último mês e que o mercado deverá continuar a apertar.



O West Texas Intermediate (WTI) – negociado em Nova Iorque - soma 0,77% para 89,05 dólares por barril. Já o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – sobe 0,58% para 95,20 dólares por barril.



O crude recuperou este trimestre, depois da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) ter cortado a produção a partir de novembro. Os cortes da organização vão ser seguidos pelas sanções da União Europeia ao petróleo russo, contribuindo para um cenário incerto do lado da produção.



"O corte de produção da OPEP+ deve manter as perspetivas de fornecimento de petróleo apertadas", explicou o analista Charu Chanana, do Saxo Capital Markets à Bloomberg.



"Mas o sentimento no geral deve permanecer confuso por preocupações relativas a uma diminuição da procura e as sanções da UE ao crude russo", adiantou ainda.