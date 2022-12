Petróleo e gás desvalorizam, ouro recua ligeiramente

há 7 min. 09h32

Petróleo e gás desvalorizam, mas com ganho semanal em vista

O petróleo está a desvalorizar ligeiramente, mas ainda assim a caminho do maior ganho semanal em dois meses, a beneficiar de uma acalmia das regras de combate à covid-19 na China, bem como um dólar mais fraco.



O West Texas Intermediate (WTI), referência para os Estados Unidos, recua 0,27% para 81 dólares por barril, ao passo que o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, cede 0,09% para 86,8 dólares por barril.



Os ganhos do petróleo nos últimos dias têm sido justificados em larga medida pela aproximação de um consenso na União Europeia relativamente ao tecto a ser aplicado ao petróleo russo. De acordo com o que noticiou a Reuters, esta quinta-feira esse valor deverá ser definido nos 60 dólares por barril.



Ao mesmo tempo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo vai realizar uma reunião este fim de semana para decidir a produção de crude, bem como as perspetivas para os próximos meses.



No mercado do gás, os futuros estão a perder ligeiramente, embora a matéria-prima esteja a caminho de um ganho semanal. A influenciar a negociação estão as temperaturas mais frias que estão a ser sentidas por toda a Europa e que vão assim testar a capacidade do mercado de ir ao encontro da procura.



O gás para entrega em um mês negociado em Amesterdão (TTF), referência para o mercado europeu, recua 0,2% para 138,95 euros por megawatt.