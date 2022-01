Europa deverá abrir novamente em queda devido a receios sobre subida de juros

O ouro está a negociar junto à linha de água, depois de as yields da dívida norte-americana com maturidade a dez anos terem disparado para o valor mais alto em 12 meses, com a expectativa de que a Fed aperte a política monetária para conter a inflação.



O ouro está agora a somar ligeiramente 0,03%, com a onça a valer 1.812,80 dólares. O metal precioso consegue, no entanto, manter-se acima dos 1.800 dólares por onça, depois de ter caído fortemente quando os bancos centrais começaram a cortar nos estímulos monetários.



Ai nda assim, o papel tradicional do ouro como "ativo-refúgio" face à inflação e à incerteza sobre o impacto da variante ómicron na retoma económica estão a apoiar a procura por este metal precioso. Com ganhos mais expressivos, a prata avança 0,52%, com a onça a subir para 23,62 euros.



Já o índice que mede o dólar (moeda em que são negociados os metais preciosos) está a cair 0,05%, o que tornas o ouro e a prata mais apetecíveis.



Enquanto isso, o euro aproveita para somar 0,11% para 1,1337 dólares, enquanto a libra perde ligeiramente 0,02% para 1,3593 dólares.