Europa mira no verde após "choque" de Banco de Japão. Ásia fecha mista

há 39 min. 09h05

Petróleo praticamente inalterado. Preços do gás abaixo dos 100 euros

O petróleo segue a negociar praticamente inalterado, numa altura em que um relatório da American Petroleum Institute (API) mostra que as reservas de crude norte-americanas caíram em mais de 3 milhões de barris na passada semana.





O West Texas Intermediate (WTI) - negociado em Nova Iorque - perde 0,09% para 76,16 dólares, enquanto o Brent do Mar do Norte – referência para as importações europeias – sobe 0,06% para 80,04 euros.



Apesar do recuo nas reservas, que pode colocar risco o fornecimento da matéria-prima, os investidores avaliam também o possível impacto do alívio das restrições na China - maior importador de crude a nível mundial.



No mercado do gás natural, os preços seguem a desvalorizar pelo quarto dia consecutivo, numa altura em que as importações de gás natural liquefeito (LNG) e reservas acima do habitual amenizam as preocupações quanto a problemas de fornecimento.





Os preços dos contratos do gás a um mês negociados em Amesterdão, o TTF, descem 6,3% para 99,015 euros por megawatt-hora, estando abaixo dos 100 euros por MwH pela primeira vez num mês.